Московский ТЮЗ приедет на гастроли в Иркутск в сентябре. Фото: МТЮЗ/Елена Лапина

Московский театр юного зрителя собирается отправиться в гастроли в Иркутск, где будет представлено четыре спектакля на сцене театра юного зрителя имени Александра Вампилова с 15 по 22 сентября.

Согласно информации на сайте иркутского ТЮЗа, 15 и 16 сентября зрители смогут насладиться постановкой по пьесе Александра Володина под названием "С любимыми не расставайтесь". 17 сентября московский ТЮЗ представит спектакль для детей, основанный на сказке "Волк и семеро козлят" с песнями от Козлова и Энитна.

19 и 20 сентября на сцене ТЮЗа будет показан спектакль под названием "Пять шагов до тебя" по пьесе американского драматурга Леонарда Герша "Эти свободные бабочки" с музыкальным сопровождением от регги-группы SunSay. Гастроли театра завершатся 22 сентября постановкой "Отец Сергий" по одноименному произведению Льва Толстого.