17-летний водитель Toyota Corona Premio в Шелехове сбил девочку и проехал по ней

В Шелехове 17-летний житель сбил 10-летнюю девочку на "зебре" и скрылся с места ДТП Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, в результате которой пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Известно, что "Тойота" сбила девочку, которая бежала по пешеходному переходу. Водитель проехал по ней.

К месту происшествия выехала скорая помощь, они увезли в медучреждение 10-летнюю девочку. Они диагностировали у школьницы ушибы и ссадины, после чего отпустили домой.

Автомобиль нашли во дворе дома неподалеку, личности мужчин, которые были в нем на момент аварии, установлены.

Оказалось, что" Тойотой" управлял 17-летний юноша, который не имеет водительского удостоверения. Он пояснил, что после случившегося растерялся, убрал машину с дороги и ушел, после чего добровольно явился в отдел полиции.

Известно, что мама девочки в это время была в Черемхово, ребенок же был в гостях у сестры. В момент ДТП она шла в магазин.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.