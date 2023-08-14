В Усолье-Сибирском вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб 15-летний подросток Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском вынесен приговор по уголовному делу о гибели подростка на снегокате в результате автоаварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- По данным суда, 1 декабря, в поселке Железнодорожный житель без водительских прав

прицепил к автомобилю «ВАЗ 21061» снегокат, на котором находился его несовершеннолетний друг, - говорят в прокуратуре.

Из-за небезопасной скорости транспорт занесло, а снегокат вылетел на "встречку", столкнувшись с другим автомобилем. После этого 15-летний пассажир скончался на месте ДТП.

Расследование уголовного дела осуществлялось следователем СК.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил молодого человека к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.