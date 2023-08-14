Еще один автомобиль из Иркутской области отправлен в зону СВО

К сбору присоединились несколько муниципалитетов и районов, а так же благотворительный фонд «Любимый город». Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Внедорожник, купленный благодаря собранным пожертвованиям, отправляется в зону СВО. Он нужен для штурмовой бригады, в которой служат семеро мобилизованных из Иркутской области.

С такой инициативой выступил мэр Чунского района Николай Хрычов. К сбору присоединились главы нескольких муниципалитетов и районов, а так же благотворительный фонд «Любимый город».

– В бою наши ребята лишились пикапа, на котором был установлен миномет, – рассказал Николай Хрычов. - Во время отпуска одного из бойцов решили помочь. Я благодарен мэрам, которые проявили единство, не остались безучастными, способствовали сбору необходимой суммы. Отдельное спасибо депутату Законодательного Собрания Наталье Дикусаровой.

Переданный внедорожник снабдили домкратом, а так же передали запас масла и средства на топливо.

– Военнослужащих из Иркутска и их семьи поддерживаем постоянно,– отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Организуем отправку в зону специальной военной операции необходимой техники, оборудования, предметов быта. Находимся на связи с женами и матерями: делаем ремонты, выполняем хозяйственные работы. Благодарю бизнес-сообщество и волонтеров, которые подключаются к этой работе.