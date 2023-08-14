На улице Братской в Иркутске заасфальтировали проезжую часть Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Новый асфальт был уложен на проезжей части улицы Братской в Иркутске. Ремонт этого участка дороги, от 2-й Аларской до Напольной, проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Для выполнения работ было задействовано 7 единиц техники и 15 человек. Асфальтирование началось днем и было завершено ночью.

Сейчас готовность объекта составляет 93%. Подрядчику осталось только заасфальтировать несколько участков тротуаров и нанести разметку. Ремонт улицы Братской выполняется оперативно, опережая график. Качество работ контролируется специалистами независимого строительного контроля на всех этапах, сообщили в комитете городского обустройства администрации Иркутска.

В выходные дни также был уложен нижний слой асфальта на окружной дороге микрорайона Зеленый и на улице Зверева. На Трилиссере и Марии Ульяновой проводили работы по обустройству газонов. На улице Полярной продолжается восстановление дорожной одежды с использованием геотекстиля и щебня.

Высотное регулирование колодцев и асфальтирование тротуаров производили на улице 3-го Июля. На проезжей части улицы Верхней Набережной также проводилось асфальтирование.