За выходные дни с дорог Иркутска вывезено 95 тонн мусора Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В выходные дни в Иркутске была проведена плановая уборка дорог, тротуаров, мостов, парков и скверов. По указанию мэра города Руслана Болотова такие работы выполняются во всех районах.

Дорожные службы занимались уборкой на улицах Гоголя, Подгорной, Челнокова, Трактовой, Генерала Доватора, Розы Люксембург, Воровского, Вампилова, Мамина-Сибиряка, Безбокова, Академической, Нижней Набережной, Грязнова, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий, Депутатской, Карла Маркса, на объездной дороге Первомайский-Университетский, в микрорайоне Юбилейный и на других участках.

– За два дня было вывезено 95 тонн мусора с дорог города. Работы проводятся круглосуточно. Для очистки проезжей части применяется специальная техника. Тротуары в основном убираются вручную, – сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

На главные улицы с интенсивным движением подметально-уборочные машины выезжают ночью, чтобы не создавать проблем для личного и общественного транспорта.

В городе также продолжается кошение травы на газонах. Такие работы были проведены на улицах Тухачевского, Маршала Конева, Блюхера, Лермонтова, Новаторов, Трактовой, Чайковского, Образцова, Красных Мадьяр и других.