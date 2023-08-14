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НовостиОбщество14 августа 2023 9:55

Сброс воды через Иркутскую ГЭС повышен с 14 августа

В выходные этот показатель был снижен
Елена СИНИЦА
Сброс воды через Иркутскую ГЭС повышен с 14 августа

Сброс воды через Иркутскую ГЭС повышен с 14 августа

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

14 августа Иркутская ГЭС увеличила сброс воды до 3000 кубических метров в секунду. В выходные этот показатель был снижен до 2800 кубических метров в секунду.

Это решение было принято администрацией Иркутска при сотрудничестве с представителями ГУ МЧС России по Иркутской области из-за недостатка воды в реке Иркут, передает пресс-служба администрации города.

Однако уровень Селенги остается высоким, что продолжает поддерживать наполнение озера Байкал. С 15 августа сброс воды через иркутский гидроузел будет повышен до 3100 кубических метров в секунду, а с 17 августа – до 3200.