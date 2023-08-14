В Иркутской области открылся молодежный форум "Байкал" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный молодежный форум «Байкал» в 15 раз начал работу в Иркутской области. На нем собралось более 600 молодых людей из 64 регионов страны. Самые активные, творческие, полные идей и желания воплотить их в жизнь.

Форум проводится Правительством Иркутской области - в этом году в число организаторов вошло и Федеральное агентство по делам молодёжи под патронатом аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Главная тема мероприятия - устойчивое развитие. Молодые люди смогут послушать лекции экспертов в пяти разных направлениях: туризм, предпринимательство, молодежные сообщества, диалог культур и развитие молодежного экологического движения.

Для многих участников форума это еще и возможность принять участие во всероссийском и региональном конкурсах проектов. И поскольку гостями форума станут представители регионального правительства, муниципалитетов, губернатор Игорь Кобзев и полномочный представитель Президента по СФО Анатолий Серышев и другие, то для молодых участников такое мероприятие - отличный шанс быть замеченным.

За многолетнюю историю форума стало достоверно известно, что такое мероприятие для многих становится стартом для личного, профессионального и карьерного роста, развития собственных проектов и активного участия в общественной жизни. Особенно это актуально сейчас, когда молодежь активно доказывает: несмотря на кризис, они хотят работать, уверенно смотрят в будущее, которое строят для себя и для всех остальных. Не случайно форум “Байкал” рассматривается как одна из площадок большой системы кадрового отбора, запущенной губернатором для формирования новой управленческой команды, команды Приангарья. В которой уже появилось много новых молодых лиц. Как поясняет глава региона, один из основных принципов подбора нынешнего состава руководства областью - союз нового, развивающегося и проверенного, надежного. В ближайшие дни именно такие и соберутся на берегу Байкала.