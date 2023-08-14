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НовостиОбщество14 августа 2023 10:28

Поисковые отряды Иркутской области обнаружили останки пяти солдат Красной Армии

Экспедиция проходила в Кировском районе Ленинградской области
Елена СИНИЦА
Поисковые отряды Иркутской области обнаружили останки пяти солдат Красной Армии

Поисковые отряды Иркутской области обнаружили останки пяти солдат Красной Армии

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С 9 по 31 июля 2023 года поисковые отряды "Искатель" им. А.И. Засухина и "Купол" из Иркутской области приняли участие в экспедиции в Кировском районе Ленинградской области. В ходе экспедиции были найдены останки пяти солдат Красной Армии, которые были переданы для захоронения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что деятельность поисковых отрядов России направлена на сохранение памяти о героях страны. Участники отрядов занимаются различными аспектами патриотического воспитания, включая проведение экспедиций, изучение музееведения и краеведения. Это позволяет передать молодежи ценности и основные смыслы истории.

Во время Великой Отечественной войны на территории Кировского района Ленинградской области происходили ожесточенные бои, и до сих пор находятся останки солдат Красной Армии.