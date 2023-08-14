В Иркутске устраняют последствия сильного ливня Фото: Михаил ФРОЛОВ

После сильного ливня в Иркутске проводятся работы по устранению его последствий.

По указанию мэра Руслана Болотова, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Большая часть осадков была зарегистрирована в Октябрьском районе, где произошло затопление низменных участков дорог, придомовых территорий и зданий.

Сотрудники аварийно-спасательной службы МКУ "Безопасный город" откачивают воду на первом этаже здания на улице Депутатской. Специалисты комитета по управлению Октябрьским округом проверяют многоквартирные дома и дворовые территории по заявкам жителей.

"Ливень прекратился, и вода постепенно сходит с пониженных участков. Сотрудники МУП "Иркутскавтодор" очищают колодцы и лотки ливневой канализации", - сообщил заместитель мэра и председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.

Также произошло аварийное отключение электроснабжения в Правобережном округе, частично на улицах: Октябрьской Революции, Красноказачья, Иосифа Уткина, Фридриха Энгельса, Ямская, Горная, Софьи Перовской, Декабрьских Событий. Восстановительные работы проводятся силами ЮЭС ОАО "Иркутская электросетевая компания".

При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефонам: 563-430 или 520-112.