Рассказываем, где образовались пробки в Иркутске 14 августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конечно, в вечернее время не обходится без заторов на дороге. Но любому автомобилисту хотелось бы собрать пробки по минимуму, а лучше и вовсе объехать. Поэтому рассказываем, где образовались пробки в Иркутске 14 августа 2023 года.

Пробки в Иркутске 14 августа 2023 года

Итак, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас заторы на дорогах областной столицы оцениваются в семь баллов. Тяжелее всего обстановка на улицах Партизанская, Карла Либкнехта, Советская.

Ожидаемо непросто будет и тем, кто решил поехать сейчас по Байкальской улице. Сковали пробки и тех, кто проезжает по улице Ядринцева.

В то же время спокойно можно проехать по улицам Лызина,Пискунова, а также Красноярской улице.