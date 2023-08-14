Стало известно, кого ждет отключение света в Иркутске 15 августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ресурсоснабжающей организации предупредили иркутян о предстоящем отключении электричества. Как сообщают в компании, отключение света в Иркутске 15 августа 2023 года связано с проведением плановых работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 15 августа 2023 года

Кому-то повезет и без света придется посидеть совсем недолго, да еще и днем. Однако далеко не все оказались в рядах везунчиков - кому-то ограничения потерпеть придется подольше.

В социальных сетях ресурсоснабжающей организации информацию о том, кого ждет отключение света в Иркутске 15 августа 2023 года, представили в формате карточек. Делимся ей и с вами.

Фото: Свет38

Фото: Свет38