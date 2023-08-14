В Иркутской области открылся молодежный форум "Байкал" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Международный молодежный форум «Байкал» в 15 раз начал работу в Иркутской области. На нем собралось более 600 молодых людей из 64 регионов страны. Самые активные, творческие, полные идей и желания воплотить их в жизнь.

Форум проводится Правительством Иркутской области - в этом году в число организаторов вошло и Федеральное агентство по делам молодёжи под патронатом аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Главная тема мероприятия - устойчивое развитие. Молодые люди смогут послушать лекции экспертов в пяти разных направлениях: туризм, предпринимательство, молодежные сообщества, диалог культур и развитие молодежного экологического движения.

- Мы постоянно говорим о том, что для дальнейшего развития Иркутской области необходима новая команда, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, рассказывая о значении мероприятия. - И ее невозможно построить из одних только старых кадров. Запуская процесс обновления, особое внимание необходимо обратить на работу с молодыми политиками, организаторами, активистами. Именно из этой среды мы будем привлекать в команду людей талантливых, с новым видением, с нерастраченной энергией, с высокой мотивацией. Но это не значит, что мы собираемся отбросить все старое. Необходим разумный, взвешенный подход. Нужно бережно относиться к тому хорошему, что сделано в регионе, и к тем, благодаря кому это хорошее появилось. Поэтому в команде останутся все самые опытные, квалифицированные, пользующиеся заслуженным уважением специалисты. Очень ценно, что нам удается обеспечить такой союз нового, развивающегося и проверенного, надежного – это станет нашим преимуществом, которого больше нет ни у кого в регионе.

Для многих участников форум - это еще и возможность принять участие во всероссийском и региональном конкурсах проектов. Тем самым можно не только получить экспертную оценку, но и реальное финансирование. И поскольку гостями станут представители регионального правительства и федеральных структур, муниципалитетов, губернатор Игорь Кобзев и полномочный представитель Президента по СФО Анатолий Серышев и другие, то для будущих активистов такое мероприятие - отличный шанс быть замеченным.

За многолетнюю историю форума стало достоверно известно, что такое мероприятие для многих становится стартом для личного, профессионального и карьерного роста, развития собственных проектов и активного участия в общественной жизни. Не случайно форум “Байкал” рассматривается как одна из площадок большой системы кадрового отбора, запущенной губернатором для формирования новой управленческой команды, команды Приангарья. В которой уже появилось много новых молодых лиц. Так, в прошлом году на форуме было представлено 17 лучших бизнес-проектов от Иркутской области. Все они получили поддержку и индивидуальное сопровождение, а 10 из них – по 100 тыс. рублей от министерства по молодежной политике региона.

- Форум наглядно показывает, какой у нас богатый кадровый резерв, - отметила Маргарита Цыганова, министр по молодежной политике Иркутской области. - В области много умной, энергичной, деятельной молодежи. Видно, что несмотря на кризис, молодежь заинтересована работать, делать карьеру. Она уверенно смотрит в будущее. Это очень разумная установка. Как говорил Черчилль, любой кризис – это новые возможности. Пока одни предаются унынию, другие строят благополучное будущее для себя и для всех остальных.

Новая управленческая команда или, как ее сейчас стали называть Команда Приангарья, которая создается сейчас в Иркутской области по инициативе губернатора, - тот самый карьерный лифт, который открывает широкие горизонты перед самыми талантливыми и амбициозными молодыми людьми. Сейчас это окно возможностей открыто – и самые амбициозные молодые люди собрались именно здесь, на площадке форума “Байкал”.