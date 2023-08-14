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НовостиОбщество14 августа 2023 13:04

В Прибайкалье отремонтируют дорогу к Золотым пескам

Работы выполняются под нацпроектом «Безопасные качественные дороги»
Елена СИНИЦА
В Прибайкалье отремонтируют дорогу к Золотым пескам

В Прибайкалье отремонтируют дорогу к Золотым пескам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев оценил состояние дорог и процесс ремонта во время своей поездки в Аларский район. В настоящее время идет капитальный ремонт отрезка автодороги Кутулик–Бахтай–Хадахан, который должен быть завершен в 2023 году. Об этом сообщает ИА "Альтаир".

Ранее уже был обновлен участок с 14-го по 24-й километр, а сейчас проводится капремонт с 24-го по 43-й километр. Работы выполняются под нацпроектом «Безопасные качественные дороги», и подрядчик обещает завершить их до 30 сентября.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов сообщил, что на обновление двух участков дороги Кутулик–Бахтай–Хадахан в 2023 году выделено более 1 миллиарда рублей.