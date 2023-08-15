Премьера аудиоспектакля «Путь воды» прошла в Байкальске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Премьера аудиоспектакля «Путь воды» прошла в Байкальске. Его действующими лицами стали жители города. Байкальск –третий город в стране, в котором появился такой проект. В день премьеры спектакль прослушали и прошли по маршруту более ста человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Специально для этого спектакля, мастера Приангарья создали 10 арт-объектов. На каждый нанесли QR-код, который можно было просканировать и послушать одну главу. Так был сформирован маршрут от побережья Байкала до Горы Соболиной.

- Реализация такого проекта, как аудиоспектакль «Путь воды», – это яркий показатель того, что потенциал Байкальска видят на федеральном уровне, – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.