Туман и облачность: Какая будет погода в Иркутской области 15 августа 2023 года

15 августа 2023 года температура в Иркутской области поднимется до +29 градусов Фото: Василий Вахрин

Кратковременные дожди и переменная облачность. Такой август в Приангарье в этом году. Нужно ли брать сегодня на работу зонтик или надевать шорты? Какая нас встретит погода в Иркутской области 15 августа 2023 года?

Погода в Иркутской области 15 августа 2023 года

- Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в западных и южных районах области. Утром туман. Порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью ожидается до + 17, а днем до +29 градусов, - сообщают в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Иркутске существенных осадков не предвидится, ветер 5-10 метров в секунду, температура днем поднимется до +26, а ночью – до +16 градусов.

Возможно повышение воды до 170 см на реке Витим, а на реках Иркут, Белая, Уда до 10 см. Повышения выше отметок неблагоприятного гидрологического явления не ожидается.