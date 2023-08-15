Несколько самолетов не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана. фото: телеграмм-канал гендиректора аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Утром 15 августа несколько самолетов, летевших в Иркутск не смогли приземлиться в городе из-за сильного тумана. Их перенаправили в Улан-Удэ. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Работаем с запасными самолетами из Иркутска и параллельно с нашими регулярными рейсами. - сообщает Дмитрий Гармаев.

Это самолеты из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы и Якутска

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске устраняют последствия сильного ливня. Большая часть осадков выпала в Октябрьском районе, там подтопило низменные участки дорог и придомовые территории.