Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 1:05

Несколько самолетов не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана

Их принял аэропорт в Улан-Удэ
Таисия ЧЕМИСОВА
Несколько самолетов не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана. фото: телеграмм-канал гендиректора аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Несколько самолетов не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана. фото: телеграмм-канал гендиректора аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Утром 15 августа несколько самолетов, летевших в Иркутск не смогли приземлиться в городе из-за сильного тумана. Их перенаправили в Улан-Удэ. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Работаем с запасными самолетами из Иркутска и параллельно с нашими регулярными рейсами. - сообщает Дмитрий Гармаев.

Это самолеты из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы и Якутска

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске устраняют последствия сильного ливня. Большая часть осадков выпала в Октябрьском районе, там подтопило низменные участки дорог и придомовые территории.