Два лесных пожара ликвидировали в Иркутской области за сутки Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировали два лесных пожара. Это возгорания в Бодайбинском и Усть-Удинском районах на площади 11 гектаров. Причиной возникновения пожаров стали грозы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- 14 августа также потушено возгорание в Витимском заповеднике на площади 50 га, 4 га из которых – нелесные. Кроме того, специалисты перевели в локализованное состояние два пожара в Бодайбинском районе. Их общая площадь составляет 53 гектара, сообщают в Правительстве Иркутской области.

В тушении пожаров задействовали 93 человека, из них 81 сотрудник парашютно-десантной пожарной службы. Кроме того, за состоянием пожаров следили четыре легкомоторных самолета и столько же Ан-2. А также привлекли к тушению пару вертолетов МИ-8.