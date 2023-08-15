Места для проведения фестиваля «Голос улиц» определили в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Всероссийский фестиваль «Голос улиц» пройдет в Иркутске с 21 по 31 августа. Художники из 9 регионов страны распишут фасады зданий и другие объекты. Теперь стали известны места для творческих задумок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутска.

– Мы поддерживаем уличное искусство и творческий потенциал молодежи. Результаты фестиваля очень нравятся жителям и гостям города. Работы художников украшают Иркутск, формируют его современный облик, а также позволяют бороться вандализмом, – отметил главный архитектор города Антон Жуков.

Лучшие художники оставят свой след на фасадах домов по адресам: Розы Люксембург 193; Лермонтова, 277, 2; Степана Разина, 9 и мкр. Первомайский 10а, 7а.

Кроме того, художники распишут первый этаж здания на улице Лермонтова, 281, стену муниципальной библиотеки № 12, трансформаторную подстанцию на Лермонтова, 313а/1, канализационную насосную станцию на Верхней набережной и скейт-площадку на острове Юность.

Центральной площадкой фестиваля станет остров Юность 26 и 27 августа. Здесь организуют роспись скейт-рампы и кубов.