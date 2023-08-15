Дополнительный набор абитуриентов объявил Иркутский государственный университет

Поступить в ИГУ смогут еще 197 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места объявил Иркутский государственный университет с 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.

- Дополнительный набор в объявили на 182 места по очной форме, 2 места по очно-заочной и 13 мест по заочной формам обучения, - сообщают в университете.

Абитуриенты могут поступить в:

- Институт математики и информационных технологий

- Физический факультет;

- Химический факультет;

- Географический факультет;

- Биолого-почвенный факультет;

- Факультет бизнес-коммуникаций и информатики;

- Педагогический институт;

- Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации;

- Институт социальных наук.

Для поступления следует подать документы, как и в основную приемную кампанию. А те, кто уже подавал туда документы в июле и августе, должны будут пройти процедуру заново.

Документы на зачисление принимаются до 28 августа.