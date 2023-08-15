Взял 200 тысяч в кредит и хотел перевести на чужой счет: сотрудницы банка в Иркутске спасли пенсионера от мошенников

В Иркутске сотрудницы банка спасли пенсионера от телефонных мошенников Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пенсионер из Иркутска чуть не стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина оформил на свое имя кредит на 200 тысяч рублей и готов был перевести аферистам, но сотрудницы банка вовремя заподозрили неладное. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

- По моей доверенности хотели снять 200 тысяч рублей. Мне сообщили номер счета, название банков, сказали фамилию, кому я должен был перевести деньги. Но девчонки (сотрудницы банка - Ред.) видно уже с такой ситуацией сталкивались и сразу пресекли. Посоветовали вызвать полицию, - рассказывает иркутянин. - Большое им спасибо!

В отделении записал видеообращение, в котором и поблагодарил двух сотрудниц банка. Их имена он не запомнил, но отметил, что офис банка расположен на улице Байкальская. И посоветовал другим пенсионерам не отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров.

- Не лезьте никуда. Вот залез, теперь сам не рад.