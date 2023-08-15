Фестиваль волонтерских отрядов «Экодвиж-2023» пройдет в Иркутске в сентябре Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Фестиваль экологических волонтерских отрядов «Экодвиж-2023» пройдет в Иркутске в сентябре. Первый этап состоится с первого по 30 сентября. В этот период команды могут зарегистрироваться и предоставить отчеты о своей экологической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Участников ждут пять номинаций. В номинацию «Школьный экологический отряд» войдут дети с 7 до 16 лет, в «Студенческий экологический отряд» - участники с 17 до 22 лет, в «Серебряный экологический отряд» войдут участники 55 лет и старше. Кроме того, будут номинации «Корпоративный экологический отряд» и «Экологический отряд НКО».

- Мероприятие направлено на развитие эковолонтерской активности в регионе. Это важно для привлечения общественного внимания к современным экологическим проблемам, - отмечает министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Финал состоится пятого декабря. Команды встретятся в различных испытаниях.