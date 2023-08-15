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НовостиОбщество15 августа 2023 8:07

Все лесные пожары потушили в Иркутской области

До 21 августа в Бодайбинском районе останется резерв из 50 пожарных
Таисия ЧЕМИСОВА
Все лесные пожары потушили в Иркутской области

Все лесные пожары потушили в Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Днем 15 августа завершилась ликвидация двух лесных пожаров в Бодайбинском районе. На границе с Якутией пожар тушили несколько дней в условиях большой удаленности от населенных пунктов и труднодоступной местности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В Бодайбинский район направили 177 лесопожарных формирований. По поручению Губернатора Игоря Ивановича Кобзева их привлекали к ликвидации пожаров как на территории лесного фонда, так и в Витимском заповеднике. Сейчас почти все группы возвращаются в места постоянного базирования, - рассказал зампредседателя Правительства области Владимир Читоркин.

До 21 августа в Бодайбинском районе остается резерв из 50 лесных пожарных, Кроме того, 62 специалиста базируются в Катангском районе, а в Киренском районе – 40 человек.