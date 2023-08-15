В Иркутской области стали дороже яйца и сахар Фото: Артем КИЛЬКИН

Информация об инфляции в Иркутской области в июле 2023 года была представлена Иркутскстатом. За этот месяц цены на продукты питания в регионе выросли на 0,3%, непродовольственные товары подорожали на 0,9%, а стоимость услуг увеличилась на 0,3%. Общая инфляция за месяц составила 0,3%.

Среди продуктов питания огурцы стали в два раза дешевле и теперь стоят в среднем 89 рублей за килограмм. Также снизились цены на помидоры (на 18%), виноград (на 9%) и бананы (на 5%). В то же время, картофель подорожал в 1,5 раза, а свекла (на 18%), морковь, лимоны и яблоки (на 10-11%), чеснок (на 8%), апельсины и белокочанная свежая капуста (на 6%). Капуста и картофель заметно подорожали с начала года и теперь стоят около 60 рублей за килограмм.

Среди бакалейных товаров гречневая крупа подешевела на 5%. Сахар подорожал на 5%, яйца на 3%, а консервы овощные, маринованные, кетчуп и соки фруктовые подорожали на 2%. Безалкогольные напитки подорожали на 1,5%, в то время как алкогольные напитки стали дешевле на 1%. Согласно данным Иркутскстата, в июле цена двухсотграммового стакана кофе в организациях быстрого питания составила 83 рубля, а стоимость обеда в столовой составила 332 рубля на человека. В среднем это означает повышение цен на 3 и 7 рублей соответственно.

В регионе также наблюдается рост цен на бензин: цены на АИ-98-100 выросли на 5%, на АИ-95 - на 4%, а на АИ-92 - на 3%. Цена на дизельное топливо осталась неизменной. Легковые автомобили подорожали в среднем на 1%, а новые импортные автомобили подорожали на 2%. Специалисты также отметили сезонное снижение цен на велосипеды для взрослых и детей дошкольного возраста (2-3%).

Цены на электротовары, бытовые приборы и технику также выросли: цены на телевизоры поднялись на 5%, а на электрочайники, смартфоны и смарт-часы - на 3-4%. Товары для школы подорожали: тетради подорожали на 3%, учебники, учебные пособия и альбомы для рисования - на 1%, а спортивные костюмы для школьников - на 2%.