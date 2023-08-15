В Иркутске стартовала приемка отремонтированных дорог Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Приемка дорог, которые обновляются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", началась в Иркутске. Ремонт улиц Богдана Хмельницкого, Киевской и Кожова уже завершен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Комиссия, состоящая из специалистов комитета городского обустройства администрации Иркутска, МКУ "Городская среда", сотрудников ГИБДД и представителей независимого строительного надзора, отправилась на объекты для проверки. Специалисты осматривают отремонтированные участки и фиксируют все замечания в акте приемки.

Сотрудники ГИБДД проверяют наличие дорожных знаков, ограждений и разметки на отремонтированных участках. На улице Богдана Хмельницкого не везде обеспечена видимость дорожных знаков, что критически важно для безопасности автомобилистов и пешеходов. А на улице Кожова отсутствует разметка на парковочных карманах.

В августе будет продолжена приемка отремонтированных дорог. В настоящее время улицы Фаворского, Свердлова, Братская и Захарова находятся в высокой степени готовности.