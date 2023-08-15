Более одного миллиона мальков хариуса выпустили в водоемы Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутском районе прошел выпуск молоди хариуса в естественную среду обитания. Это мероприятие направлено на восстановление биоресурсов и компенсацию ущерба. Мальки рыбы были выращены на Бурдугузском рыбоводном заводе в Иркутском районе.

Согласно информации министерства сельского хозяйства Иркутской области, ежегодно в водоемы региона выпускается большое количество подрощенной молоди пеляди, хариуса и сазана.

Для получения мальков хариуса используется икра, которая затем инкубируется. Сегодня окрепшие мальки были отправлены в реку Большая через рыбоспускной канал. Оттуда они попадут в Иркутское водохранилище, что способствует сохранению и увеличению популяции рыбы. Всего 15 августа была выпущено 141 тысяча мальков.

Иркутское водохранилище обладает благоприятными условиями для взросления хариуса, включая температурный режим и наличие достаточного количества корма. Рыба может достичь товарной массы за три года. Взрослые особи смогут вернуться в реку для нереста, что способствует увеличению уловов для любителей рыбалки.

В 2023 году уже было выпущено около одного миллиона молоди хариуса и 3,5 миллиона молоди пеляди в Братское водохранилище. Кроме того, в реку Лена было выпущено 580 тысяч молоди хариуса.