Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа в Иркутске Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутске в августе наибольшую заработную плату готовы предложить менеджеру проекта по продажам. Ему предлагается зарплата до 120 тысяч рублей. Об этом сообщает weacom.ru.

Второе место в рейтинге занимает вакансия инженера строительного контроля. Работодатель специализируется на строительстве инфраструктуры железных дорог. Будущему сотруднику обещают оплату в размере 120 тысяч рублей, премии, путевки на санаторно-курортное лечение и льготную ипотеку.

На третьем месте располагается вакансия главного инженера проекта по мостам. Требуется опыт работы в проектировании искусственных сооружений не менее 7 лет. Заработная плата составляет от 100 тысяч рублей.

Также входит в рейтинг вакансия переводчика английского языка. Компания занимается полным циклом строительства и частично работами по созданию современного объекта для добычи, переработки, хранения и использования газа, конденсата и нефти. Кандидату предлагается оплата от 100 тысяч рублей и работа по вахтовому графику.

Замыкает рейтинг вакансия врача-эндоскописта в медицинском центре. Будущему сотруднику обещают зарплату от 80 тысяч рублей и предоставление жилья.