Жителей Иркутской области предупредили о сильных ливнях 16 и 17 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в северных и верхнеленских районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Также, 16-17 августа по всей области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно сообщить об этом в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.