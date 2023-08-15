В Иркутске специалисты продолжают устранять последствия ливня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном центре продолжается работа по устранению последствий сильного дождя, который прошел вчера. Все муниципальные службы были задействованы в этой работе по поручению мэра Руслана Болотова и переведены на усиленный режим работы.

После окончания ливня коммунальщики немедленно приступили к очистке дорог и подземных переходов, а также к очистке дождеприемных колодцев от ила и грязи.

В Октябрьском округе, где выпало наибольшее количество осадков, сегодня проводится откачка воды с придомовых территорий. Специалисты городской администрации осматривают здания и прилегающие к ним участки.

На территории Правобережного округа нет подтоплений. МУП «Иркутскавтодор» проводит очистку дорог и тротуаров, а также откачку луж с проезжей части.