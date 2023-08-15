Вода в реке Ангаре в Иркутске прибыла на 18 см за сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Иркутска продолжает следить за гидрологической обстановкой в городе. Ежедневно проводятся обследования нижнего бьефа гидроузла. За последние сутки уровень воды в реке Ангаре в районе Иркутска повысился на 18 см и достиг отметки 196 см, при критической отметке в 320 см. В районе села Баклаши уровень воды в реке Иркут вырос на 13 см и достиг отметки 323 см, при критической отметке в 480 см. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

На островах Елизовский и Кривой, рядом с Академическим мостом, проводятся замеры уровня воды на территории СНТ. В результате некоторые земельные участки и дачные строения остаются подтопленными - всего 29 земельных участков и 10 дачных строений. Однако никто не проживает в этих постройках, поэтому угрозы для жизни и здоровья людей нет.

С 1 августа в Иркутске введен режим повышенной готовности из-за увеличения сбросных расходов через Иркутскую ГЭС. В настоящее время сбросные расходы составляют 3,1 тысячи кубометров в секунду. В случае возникновения чрезвычайной ситуации муниципальные предприятия готовы к оперативному реагированию. Об этом заявил первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков.

Повышение сбросных расходов через гидроузел обусловлено ростом уровня воды в озере Байкал, который в настоящее время составляет 456,92 метра.