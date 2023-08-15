Жители Иркутска отметили свадьбу в традиционно русских нарядах. Фото: ЗАГС Иркутской области

12 августа 2023 года, в зале бракосочетания города Иркутска, Анатолий и Руслана официально заключили брак в торжественной обстановке.

Этот особый день стал не только днем рождения их семьи, но и поводом для молодоженов и их гостей отметить его в традиционных русских нарядах.

В ЗАГСе Иркутской области от всего сердца поздравили молодую семью и пожелали им счастья, благополучия и долгих лет совместной жизни.