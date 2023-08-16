Ветер с дождем: Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутской области 16 августа 2023 года

Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутской области 16 августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из дома без зонтика сегодня лучше не выходить, ведь за окном неминуемо будет ожидать дождь. Не обойдется и без ветра. Поэтому иркутянам лучше надеть резиновые сапоги и дождевики. Погода в Иркутской области 16 августа 2023 года принесет серые тучи над головой и лужи на асфальте.

Погода в Иркутской области 16 августа 2023 года

По прогнозам синоптиков, в этот день жителей региона ожидают дожди, местами ливни. Утром туман, ветер западный и северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура при малооблачной погоде достигнет +28 градусов, а в южных и центральных районах +12,+17 градусов.

- В Иркутске 16 августа ожидается облачность и сильный дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +15 градусов, - сообщают в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Кроме того, 16 августа в северных и верхнеленских районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.