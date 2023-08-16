15-летнюю школьницу разыскивают в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска начали поиски 15-летней жительницы микрорайона Юбилейный Амины Крюковой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Девушка ушла из дома днем 15 августа и до настоящего времени домой не вернулась, - сообщают в региональном МВД.

С виду девушке 15 лет, рост 150-155, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темного цвета до плеч. Одета в черную футболку с белыми надписями на груди и спине, черные шорты выше колена и белые кроссовки. Имеется родимое пятно с правой стороны носа.

Сотрудники полиции просят граждан, обладающих информацией о местонахождении Амины Крюковой сообщить по телефонам: 8(3952)42- 04-51, 8-950-120-38-32 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).