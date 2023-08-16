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НовостиОбщество16 августа 2023 1:30

В Грановщине Иркутского района строительство здания пожарной части закончат к 1 октября

Под охрану пожарного подразделения попадут семь населенных пунктов
Таисия ЧЕМИСОВА
Под охрану пожарного подразделения попадут семь населенных пунктов

Под охрану пожарного подразделения попадут семь населенных пунктов

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В деревне Грановщина Иркутского района продолжается строительство ангарно-модульного здания для пожарной части. Завершить строительство планируют к первому октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- На строительство, покупку пожарных автоцистерн и оборудования из областного бюджета направлено 110,3 миллиона рублей, - сообщают в региональном правительстве.

Подрядная организация уже залила бетонное основание под помещение и гараж, возвели каркас. В новой части в боевом расчете будут два пожарных автомобиля. Дежурить будут в суточном режиме девять человек личного состава.

В район охраны пожарного подразделения попадут 7 населенных пунктов. Это деревни: Грановщина, Лыловщина, Московщина, Ширяево, Куда, Столбова и село Урик, в которых проживают более 17 тысяч человек.

Еще одно подразделение создается в поселке Каменск Чунского района. Пожарная охрана будет включать восемь населенных пунктов.