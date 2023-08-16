Житель Ангарска подозревается в сотрудничестве с разведкой Украины. Фото: УФСБ России по Иркутской области.

23-летнего жителя Ангарска подозревают в сотрудничестве с разведкой Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

- В результате розыска установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области, собрал сведения и подготовил фотоматериалы, которые характеризуют состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки министерства обороны Украины, - рассказывают в региональном УФСБ.

По словам сотрудников ведомства, молодой человек распространял листовки, которые дискредитируют использование Вооруженных Сил Российской Федерации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие продолжается.