Фестиваль садово-парковой скульптуры «Улигэр» проходит в поселке Усть-Ордынский Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Фестиваль садово-парковой скульптуры «Улигэр» проходит в поселке Усть-Ордынский. Главная тема в этом году – «Сказки и легенды бурят Прибайкалья» На фестивале представлены работы семи мастеров из Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- Этот фестиваль стал ярким творческим проектом администрации Эхирит-Булагатского района и Усть-Ордынского Национального центра художественных народных промыслов. Район украсят скульптуры, которые на протяжении десяти дней будут изготавливать профессионалы, – отметил руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

На территории Усть-Ордынского Бурятского округа это второй фестиваль скульптур. Первый прошел в этнографическом музее в селе Баяндай в 2022 году.