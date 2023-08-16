В прокуратуре Иркутской области обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Иркутской области в режиме видео-конференции обсудили вопросы подготовки к отопительному периоду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- На совещании предметно рассмотрели проблемные вопросы связанные с отопительным сезоном, Особое внимание уделили порядку получения муниципальными образованиями паспортов готовности, а также формированию запаса топлива и состоянию коммунальной инфраструктуры. Отдельно обсудили подготовку к отопительному периоду на северных территориях региона, - сообщают в прокуратуре.

Прокурорам на местах поручили следить за подготовкой к началу отопительного сезона и реагировать на нарушение закона.