Два светофора на улице Декабрьских Событий в Иркутске отключили до 18:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с плановым отключением электроэнергии, светофоры в Иркутске не будут работать до 18:00 на двух перекрестках города. Об этом сообщала пресс-служба городской администрации.

- Внимание! В связи с плановым отключением электроэнергии до 18.00 не работают светофоры на перекрестках: Декабрьских Событий и Уткина, Декабрьских Событий и Фридриха Энгельса, - сообщают в администрации.

Напомним, ранее, КП-Иркутск писала о том, что в Грановщине Иркутского района строительство модульного здания пожарной части завершат к первому октября.