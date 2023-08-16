Два светофора на улице Декабрьских Событий в Иркутске отключили до 18:00
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В связи с плановым отключением электроэнергии, светофоры в Иркутске не будут работать до 18:00 на двух перекрестках города. Об этом сообщала пресс-служба городской администрации.
- Внимание! В связи с плановым отключением электроэнергии до 18.00 не работают светофоры на перекрестках: Декабрьских Событий и Уткина, Декабрьских Событий и Фридриха Энгельса, - сообщают в администрации.
Напомним, ранее, КП-Иркутск писала о том, что в Грановщине Иркутского района строительство модульного здания пожарной части завершат к первому октября.