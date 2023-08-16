Александр Анатольевич ПОПОВ, генеральный директор ООО «Санаторий «Кедр» - Коллектив санатория «Кедр» поздравляет с Днем города всех жителей Саянска

Фото: ООО Санаторий «Кедр».

Несмотря на то, что Саянск самый молодой в регионе, он уже город с историей и достижениями. Уютный и по-сибирски гостеприимный, город никого не оставляет равнодушным. Труд каждого жителя, их энтузиазм и таланты делают Саянск особенным, прославляя не только в регионе, но и далеко за его пределами.

В этот праздничный день, мы желаем городу процветания и развития, перспектив и возможностей. А каждому жителю здоровья, благополучия и ярких событий.

Фото: ООО Санаторий «Кедр».

Санаторий «Кедр: медицина с комфортом в самом сердце Сибири.

История о том, как уникальные природные ресурсы, исключительная климатотерапия, более 200 процедур и профессиональный коллектив восстанавливают здоровье жителей региона.

Попадая в это удивительное место, процесс оздоровления запускается автоматически, шутят гости санатория. Возможно, срабатывают визуальные и обонятельные эффекты: санаторий расположен среди реликтового хвойного леса в 5,5 км от Саянска. Однако все здесь о здоровье и для здоровья. Главное, что отличает «Кедр», это редчайшее сочетание природных факторов. Для процедур используются только свои, уникальные ресурсы: минеральные воды (из собственных источников), Ордайская-1 и Ордайская-2, лечебные грязи с клюквенных болот предгорья Восточного Саяна и радон, лечебный эффект которого в санатории научились дозировать. Как принято говорить в рекламе «3 в 1 для души и тела». Кстати, именно в «Кедре» имеется собственная радоновая лаборатория, единственная от Дальнего Востока до Омска. Ах да, все вышеперечисленные природные чудодейственные средства являются не просто гордостью санатория, но и официально лицензированы, потому что приоритет санатория - безопасность лечения и качество оказываемых услуг.

- Основной профиль лечения - заболевания опорно-двигательного аппарата, но мы лечим практически все, кроме глаз, - рассказывает Александр Попов, генеральный директор ООО Санатория «Кедр». - Многопрофильные программы, составленные нашими специалистами, направлены на лечение и профилактику заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, гинекологических, урологических и многих других проблем. Благодаря отличной медицинской базе и уникальным природным факторам, а также высококвалифицированным специалистам, мы можем подобрать эффективное лечение и программу профилактики для каждого гостя.

Медицина с комфортом

Медицинская база санатория и правда является предметом зависти многих оздоровительных учреждений страны. Каждый год закупается новейшее оборудование. Для «непосвященного уха» даже названия этих аппаратов звучат как термины из центра управления космическими полетами. Физиотерапевтическое кресло «Авантрон», для неинвазивного лечения гинекологических и урологических заболеваний; «Мультимаг» и «Полимаг» - магнитотерапевтические аппараты очень широкого профиля; «ВЛОК» - внутривенное лазерное освечивание крови; «Трансаир» - для улучшения мозговой деятельности и другие. А в комплексе с грязями, уникальным водо- и грязелечением, климатотерапией и высокопрофессиональными специалистами, современная аппаратная медицина способна творить чудеса.

Расширение медицинской базы - лишь часть общей стратегии развития санатория под общим названием «Медицина с комфортом».

- Мы стремимся к тому, чтобы наши гости в одном месте могли получить комплексно все - диагностику, лечение, реабилитацию, восстановиться физически, эмоционально и психологически. Чтобы добиться этого, мы усиленно работаем не только над расширением медицинской базы и реновацией номерного фонда, но и над улучшением сервиса. Регулярно приглашаем различных тренеров для обучения персонала, чтобы гости комфортно могли пройти любую процедуру, чтобы были исключены конфликтные ситуации, а индивидуальный подход и вовлеченность сотрудников, наоборот, чувствовались на каждом этапе. Сотрудничаем с дизайнерами, чтобы и визуальная составляющая была на высшем уровне. У нас чисто, аккуратно и уютно, что радует глаз.

По словам Александра Анатольевича, комплекс оздоровления должен быть полным. Только так гость получит максимальный эффект от пребывания в санатории. Примечательно, что в «Кедре» нет очередей. Совсем. Прием у врачей и прохождение назначенных процедур автоматизировано. Как отмечают специалисты и гости, это большая редкость в оздоровительных учреждениях.

Фото: ООО Санаторий «Кедр».

Здоровье для здоровых

Проще говоря, хочешь быть здоровым, оздоравливайся. Мобильные телефоны заряжаем каждый день, а уделить «подзарядке» организма времени не находится. А между тем именно профилактика является залогом долгой, энергичной и полноценной жизни. В санатории «Кедр» понимают эту простую истину как никто и предлагают своим гостям лечебные комплексные и индивидуальные курсы, имеются и программы лояльности.

Путешествие за здоровьем должно быть насыщенным и интересным

Инфраструктура санатория заслуживает отдельного упоминания. На территории «Кедра» гостям скучно не бывает. Есть настоящая русская баня, где можно попарить тело и воспарить духом даже большой компанией, поиграть в бадминтон или японский волейбол в зале ЛФК, а в пункте проката получить велосипед или ролики в летнее время, коньки или лыжи зимой. Если хочется отдохнуть и расслабиться, это можно сделать в специальных зонах, оборудованных шезлонгами и гамаками. Некоторые гости признаются, что именно здесь удалось наконец-то спокойно прочесть любимую книгу. В этом году территория «Кедра» дополнилась новым детским городком. Отдельного внимания заслуживает экологическая тропа, по которой можно не только прогуляться, но и обогатиться знаниями о местной флоре, фауне и экологии. Есть игровая комната, интерактивная площадка, бильярд, кафе, теннисные столы. Кроме того, в санатории работает даже собственный отдел культуры, который разрабатывает экскурсионные маршруты, мастер-классы и выездные мероприятия.

С этого года на базе санатория начал работать детский клуб «Клюква». Специально для детей он в сотрудничестве со студенческим педагогическим отрядом «Гном» разрабатывает развлекательные, познавательные и развивающие программы, помогающие детям социально адаптироваться, найти новых друзей, раскрыть таланты пока их родители проходят свой заслуженный оздоровительный курс.

- Каждый год стараемся становиться лучше и добавлять что-то новенькое. В активном развитии санатория есть и огромная заслуга наших гостей. У нас есть официально разработанная система для обратной связи, мы открыты для общения на любом уровне. На основании данных такого мониторинга мы корректируем курс развития санатория, насыщенности медицинской базы и инфраструктуры. Нам это очень сильно помогает. Такую статистику мы ведем уже несколько лет, и многие изменения и программы лояльности разработаны на основе пожеланий гостей санатория.

Уже сейчас санаторий «Кедр» предлагает всем жителям региона воспользоваться уникальной возможностью встретить Новый год в сказочном месте и продолжить отдых и оздоровление на январских каникулах. Для гостей в новогоднюю ночь будет подготовлена незабываемая программа с ярким ведущим, живой музыкой, праздничным застольем и салютом. Исключительная возможность совместить приятное с полезным. Количество мест ограниченно.

Контакты санатория и офиса в Иркутске:

8 (39553) 7-04-65

https://kurortkedr.ru

Офис продаж в Иркутске:

ул. Октябрьской Революции 1/4

здание бизнес-центра «Терра», 1-й этаж.

Имеются противопоказания. Проконсультироваться со специалистом.