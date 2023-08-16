Жителя Иркутской области приговорили к 7 годам колонии за убийство в 2010 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 7 годам лишения свободы приговорили 34-летнего жителя Иркутской области, который убил коллегу в 2010 году. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

- В июле 2010 года подсудимый и двое его знакомых распивали спиртные напитки в одном из помещений слесарной мастерской в Усолье-Сибирском. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора из-за отношений в профессиональной деятельности. Двое мужчин стали наносить удары 42-летнему коллеге по голове и телу. Спустя сутки потерпевший скончался, - рассказывают в прокуратуре.

Пока шло расследование, один из преступников скончался, а второй скрылся от следователей. В 2022 году его нашли и поместили под стражу. Теперь подсудимый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима в течение семи лет.