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НовостиПроисшествия16 августа 2023 5:08

Жителя Иркутской области приговорили к 7 годам колонии за убийство в 2010 году

Подсудимый скрывался от следователей 12 лет
Таисия ЧЕМИСОВА
Жителя Иркутской области приговорили к 7 годам колонии за убийство в 2010 году

Жителя Иркутской области приговорили к 7 годам колонии за убийство в 2010 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 7 годам лишения свободы приговорили 34-летнего жителя Иркутской области, который убил коллегу в 2010 году. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

- В июле 2010 года подсудимый и двое его знакомых распивали спиртные напитки в одном из помещений слесарной мастерской в Усолье-Сибирском. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора из-за отношений в профессиональной деятельности. Двое мужчин стали наносить удары 42-летнему коллеге по голове и телу. Спустя сутки потерпевший скончался, - рассказывают в прокуратуре.

Пока шло расследование, один из преступников скончался, а второй скрылся от следователей. В 2022 году его нашли и поместили под стражу. Теперь подсудимый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима в течение семи лет.