7-балльные пробки сковали Иркутск из-за дождя 16 августа 2023 года. Фото: Яндекс.карты

Сегодняшний дождь принес с собой не только свежесть и чистый асфальт, но и 7-балльные пробки. Жителям города, которые добираются до дома на общественном транспорте, нужно запастись терпением. А если есть возможность миновать пробку, то следует знать, где именно вас ожидают 7-балльные пробки в Иркутске из-за дождя 16 августа 2023 года.

7-балльные пробки в Иркутске из-за дождя 16 августа 2023 года

Улица Трактовая раскрашена красным цветом от Объездной дороге до улицы Джамбула на целых четыре километра. Жителям Ленинского района лучше объехать пробку по улице Олега Кошевого, однако и там начинает формироваться затор. Ознакомиться с ситуацией на дорогах можно в Яндекс.картах.

Кроме того, пробка ожидает жителей города на улицах Маяковского и Джамбула, а также в Спортивном переулке возле парка Парижской Коммуны.

Начинает формироваться пробка на улицах Рабочая и Декабрьских Событий.

Люди по-разному реагируют на 7-балльные пробки в Иркутске из-за дождя 16 августа 2023 года. Кто-то жалуется, что хочет скорее пообедать, некоторые ругают сограждан, погоду и винят себя за неудачно выбранную дорогу домой.

- Опять стоим, что из города, что в город. Первый раз дождь увидели, разучились ездить, - жалуются жители города в комментариях.