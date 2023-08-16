Форум “Байкал” собрал 600 участников

Главная тема международного молодежного форума "Байкал" в этом году - «Цели устойчивого развития». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Международный молодежный форум “Байкал” в 15-й раз проходит в Иркутской области. 15 августа состоялось его торжественное открытие, на котором присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и другие ответственные лица. Они приветствовали 600 участников, которые приехали из более 60 регионов России, в том числе и из Донбасса, а так же из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Представлены на форуме и 42 муниципальных образования Иркутской области.

– Вы проделали большой путь, многие из вас преодолели несколько тысяч километров, – обратился к участникам форума Игорь Кобзев. - Уверен, что здесь вас ждет масса положительных эмоций, но прежде всего результаты, оценка вашей работы над проектами. Вот уже 15 лет мы организуем площадку, на которой молодые люди генерят свои предложения, строят планы по совершенствованию очень важных направлений развития страны. Сегодня здесь вновь видим талантливых, с новым видением, с высокой мотивацией молодых людей. Рад, что мы вместе строим будущее. Уверен, что этот форум станет успешной стартовой площадкой вашего профессионального пути. Мы постоянно говорим о том, что для дальнейшего развития Иркутской области необходима новая команда. И ее невозможно построить из одних только старых кадров. Запуская процесс обновления, особое внимание необходимо обратить на работу с молодыми политиками, организаторами, активистами. Именно из этой среды мы будем привлекать в команду людей талантливых, с новым видением, с нерастраченной энергией, с высокой мотивацией,

За время работы форума ребята послушают целый цикл лекций, посвященный пяти направлениям: туризм, предпринимательство, экология, диалог культур и молодежные сообщества. Результатом мероприятия должны стать более 100 разработанных социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом. Всего на поддержку лучших проектов будет направлено 14 миллионов рублей.

Кстати, в этом году форум “Байкал” впервые вошел в цикл форумов Росмолодежи. И его тема - «Цели устойчивого развития».

– За эти годы форум вырос и приобрел статус международной федеральной площадки, – отметил Анатолий Серышев. - Он традиционно объединяет талантливых молодых людей с активной жизненной позицией, заинтересованных в развитии своего города, района, страны. Вы – те, кто творит будущее России, на кого сегодня опирается наша страна, и Родина ждет ваши проекты. Мероприятие проходит в условиях, когда в мире происходят серьезные изменения. Наша страна вынуждена защищать свое право на развитие, на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Важно помнить, что кризис открывает новые возможности для развития.