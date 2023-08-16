Председатель Заксобрания Приангарья принял участие в работе форума “Байкал”

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников провели открытый диалог с молодежью. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Международный молодежный форум “Байкал” проходит в эти дни на Малом Море в заливе Мухор. 15 августа состоялось его торжественное открытие, после которого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников провели открытый диалог с молодежью.

Участники форума могли задавать руководителям региона любые волнующие их вопросы. Так, Оксана Некрасова из Усть-Кутского интересовалась перспективой организации комитетов по молодежной политике в небольших городах и населенных пунктах.

- Многое зависит от инициатив самой молодежи, в Усть-Илимске, например, такая работа уже идет, - ответил Игорь Кобзев. - Мы поддерживаем активных жителей нашей области и понимаем, сколько людей за вами стоит, но нужно ваше желание.

На вопрос о том, как поддерживают в Приангарье молодых специалистов, Александр Ведерников рассказал о действующих в регионе проектах, обеспечивающих молодежь рабочими местами. - Однажды мы уговаривали девушку прийти работать в медицинскую организацию в населенном пункте области, - рассказал Александр Ведерников. - У нас действует программа «Земский доктор», депутаты Законодательного Собрания приняли закон о региональных выплатах в дополнение к этой мере поддержки в ряде случаев, но она отказалась, потому что нет нужной инфраструктуры. Поэтому, если создать условия, «удерживать» молодежь на территории региона не будет необходимости, специалисты сами захотят здесь жить и работать.

Во время торжественного открытия форума спикер областного парламента пожелал собравшимся участникам провести эти дни с максимальной пользой как для своего будущего развития, так и для личной жизни.