Школьники из Иркутской области участвуют в экспедиции «ЭкоПоколение-2023»

Фото: Алина КОВРИГИНА /Ньюслаб.

Эколого-промышленная экспедиция «ЭкоПоколение-2023» собрала более 60 школьников и их педагогов из 11 городов и поселков России, в том числе и из Бирюсинска, Тайшета, Большого луга Шелеховского района и Братска. Пять дней ребята будут жить на базе научно-познавательного комплекса «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы». За это время участники экспедиции пройдут по лучшим маршрутам парка, посетят экозанятия с учеными Столбов, познакомятся с Красноярском и Дивногорском, а так же побывают на предприятиях РУСАЛа – Красноярском алюминиевом заводе и дивногорском заводе СКАД, специализирующийся на производстве колесных дисков. Участие для детей и взрослых обеспечила компания РУСАЛ.

- С момента основания РУСАЛа работа со школьниками и студентами в городах и поселках, где живут и работают сотрудники нашей большой компании – это стратегическое направление, - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ Наталья Альбрехт. - Мы постоянно развиваем образовательные форматы для молодежи. Для нас важно, чтобы молодые люди развивали свои творческие способности, креативное мышление, нашли себе дело по душе. Через вовлечение в такие проекты нам хочется вдохновить детей на новые экологические инициативы, чтобы при возращении домой им захотелось улучшить жизнь вокруг себя в своем родном городе.

Отбор для участия в экспедиции включал в себя не только конкурсные задания, но и курс видеолекций национального парка «Красноярские Столбы». Участвовали в нем школьники, побеждавшие в экологических конкурсах и олимпиадах федерального и регионального уровней: XII Всероссийском конкурсе социально-значимых проектов «Изменим мир к лучшему!», Всероссийской конференции «Будущие Ломоносовы», Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура» и других.

Это уже вторая подобная экспедиция, организуемая РУСАЛом. Первый совместный проект компании и “Красноярских столбов” «Экопоколение» стартовал в 2022 году и был двумя наградами Национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Экорегион». Проект занял 2-е место у экспертов медиагруппы и 3-е место - по результатам народного голосования.