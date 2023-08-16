Более 60 тысяч тонн топлива отгрузили в северные районы Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

По состоянию на 15 августа отгрузили 61,4 тысячи тонны топлива. Среди них 56 тысяч тонн угля и 5,3 тысячи тонны нефтепродуктов. Доставлены до места 55,1 тыс тонн, включая 49,7 тысячи тонн угля и 5,3 тысячи тонн нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- По прогнозам, судоходство на Витиме, Лене и Нижней Тунгуске сохранится до середины сентября или чуть дольше. Значит есть надежда на то, что топливо в северные районы завезут вовремя и в нужном объеме, - сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин

Погодные условия оказывают серьезное влияние на организацию северного завоза. Если раньше зимники открывались в середине декабря, то сейчас - в конце декабря – начале января.