Тройное ДТП произошло на объездной в Ленинском районе Иркутска, есть пострадавшие

В Иркутске пострадали два человека из-за столкновения трех машин. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция выехала на место столкновения трех автомобилей в Ленинском округе Иркутска. Они расследуют обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь в сторону Ангарска, не справился с управлением и столкнулся со световой опорой.

После этого автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с двумя другими иномарками. В результате аварии два пассажира Honda Fit были доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и коммунальные службы. Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска напоминают водителям о необходимости соблюдения установленных ограничений скорости и обеспечении безопасности всех участников дорожного движения.