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НовостиПроисшествия16 августа 2023 8:15

Тройное ДТП произошло на объездной в Ленинском районе Иркутска, есть пострадавшие

Два пассажира Honda Fit пострадали в тройном ДТП на выезде из Иркутска
Елена СИНИЦА
В Иркутске пострадали два человека из-за столкновения трех машин.

В Иркутске пострадали два человека из-за столкновения трех машин.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция выехала на место столкновения трех автомобилей в Ленинском округе Иркутска. Они расследуют обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь в сторону Ангарска, не справился с управлением и столкнулся со световой опорой.

После этого автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с двумя другими иномарками. В результате аварии два пассажира Honda Fit были доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и коммунальные службы. Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска напоминают водителям о необходимости соблюдения установленных ограничений скорости и обеспечении безопасности всех участников дорожного движения.

Пострадавшие госпитализированы

Пострадавшие госпитализированы

Фото: ГУ МВД по Иркутской области