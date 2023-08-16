Отгружено свыше 60 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области 15 августа было отгружено 61,4 тысячи тонны топливно-энергетических ресурсов, 56 тысяч тонн угля и 5,3 тысячи тонны нефтепродуктов.

В этом году были предприняты дополнительные меры для обеспечения северного завоза, включая использование вертолетов и авиатранспорта. При этом, ресурсоснабжающие организации активно работают над повышением эффективности логистических процессов и сокращением времени доставки топлива, пишет Байкал24.

В целом, северный завоз является важной задачей для Иркутской области, поскольку от него зависит комфортная жизнь жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Осуществление поставок топлива вовремя и в достаточном объеме позволяет обеспечить надежное теплоснабжение и электроснабжение, а также поддерживать работу коммунальной инфраструктуры в этих регионах.