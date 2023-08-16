В Иркутске ищут пропавшего без вести 61-летнего Александра Язовских Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские в Иркутске ищут местонахождение Александра Язовских, 61-летнего мужчину, который пропал без вести.

Сотрудники полиции получили заявление о его пропаже от его родственника. Разыскиваемый приехал в Иркутск в прошлом году и проживал по разным адресам.

Известно, что 14 июля мужчину видели в отделении банка на Бульваре Рябикова, где он был коротко стрижен, с усами и одет в футболку бордового и серого цветов, черное трико и кроссовки.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Язовских, сообщить ее по указанным телефонам.