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НовостиПроисшествия16 августа 2023 10:14

В Ангарске ищут двух похитительниц ювелирных украшений

В Ангарске Иркутской области ищут двух похитительниц ювелирных украшений
Елена СИНИЦА
В Ангарске ищут двух похитительниц ювелирных украшений

В Ангарске ищут двух похитительниц ювелирных украшений

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске полиция ищет двух женщин, возможно причастных к краже ювелирных украшений. 72-летняя жительница города сообщила в полицию о потере своего личного имущества на сумму около 180 тысяч рублей.

Золотые цепочка, браслет, серьги и кольца исчезли после общения женщины с незнакомками. После проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция выяснила, что к краже могут быть причастны две женщины.

Полицейские определили внешность подозреваемых, изучив видеозаписи с камеры наблюдения. Полиция призывает граждан, которые располагают информацией о местонахождении подозреваемых или их личных данных, обратиться по указанному телефону.