Центр самбо и бокса планируют построить в Иркутске

Федеральный проект “Самбо в школу” уже запущен в двух иркутских школах. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Строительство центра самбо и бокса в областном центре обсудили накануне мэр Иркутска Руслан Болотов и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Соглашение о развитии этого вида спорта в Приангарье было подписано совсем недавно и вот теперь федерация разрабатывает типовой проект, который можно будет применить в разных регионах РФ. Не исключение и Иркутская область.

– Сделаем все возможное, чтобы Иркутск принял в этом участие. Тем более, что сегодня есть планы построить в нашем городе центр самбо и бокса, который будет включать несколько залов для занятий и площадку для крупных соревнований, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Такая работа в Иркутске уже начала. По словам начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрия Абрамовича, федеральный проект “Самбо в школу” уже запущен в двух иркутских школах. На выделенные средства закупается необходимое спортивное оборудования, а так же оплачивается работа тренеров. С сентября присоединятся еще две местные школы.